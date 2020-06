Il cancello è ancora chiuso e notizie di una possibile riapertura non sono neanche lontanamente dietro l’angolo. Il suono della campanella nella scuola di via del Collegio è solo un ricordo sbiadito per gli insegnanti e i bambini che frequentano l’istituto, la cui sede storica è inaccessibile ormai da quasi un anno a causa dei problemi strutturali che ne hanno portato la chiusura con conseguenze sulle famiglie e non solo. Oggi che siamo arrivati alla fine di questo anno scolastico, reso già difficile dall’emergenza covid-19, la questione si riapre anche perché per settembre non ci sono segnali di nessun tipo all’orizzonte, solo un lungo silenzio da parte del Comune, come ha confermato anche la dirigente scolastica, Francesca Cerri nel corso dell’incontro che si è tenuto sabato mattina. Sul piatto la promessa, ad oggi disattesa, di avere un modulo prefabbricato in grado almeno di tamponare la situazione che vede la scuola costretta a tagliare anche tre classi dell’infanzia, vista la penuria di spazi impossibile da gestire senza un piano B all’orizzonte. “La sede di via del Collegio ospitava 12 classi della scuola primaria, 6 classi della scuola dell’infanzia e gli uffici di segreteria. Aveva aule e spazi polifunzionali palestra, biblioteca, centro cottura e refettorio. Da sempre orgoglio per la città di Tivoli sia da un punto di vista didattico – educativo sia come risorsa sociale – dicono i membri del Consiglio di istituto in una lettera aperta lasciata a margine dell’iniziativa pubblica -. Un anno fa il Comune per far fronte all’emergenza ne decise lo smembramento. Simile sorte era già toccata alla sede centrale della scuola secondaria di I grado chiusa per inagibilità e spostata in un edificio periferico. Ora i genitori che vivono nel centro cittadino debbono barcamenarsi per accompagnare i figli tra le diversi sedi tutte distanti tra loro. Un disagio enorme di cui l’amministrazione deve tenere di conto. Invece dopo un anno l’amministrazione tace sulle sorti dell’Istituto Tivoli I. Che fine farà l’edificio in via del Collegio? Saranno costruiti dei moduli prefabbricati presso l’edificio di via Colsereno, così come più volte annunciato dal Sindaco?”. Le domande per ora restano senza risposta e appese e una raccolta firme che è stata avviata in questi giorni. Intanto il “tema scuola” è caldo in tutta la città: le disposizioni dettate dalla pandemia in termini di distanziamento potrebbero creare non pochi problemi al settore pubblico e a quello privato, quest’ultimo alle prese con un’emorragia anche in termini economici tale che potrebbe portare qualche struttura alla decisione di non riaprire. alc