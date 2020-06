Serietà e preparazione, Michelangelo Russo è un giovane di quelli che credono all’approccio moderato come cifra della politica, così il salto da Guidonia Montecelio alla carica di coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia è accolto con contenuti precisi. “Credo che una politica moderata, aperta alla società civile, ispirata ai valori del popolarismo di democrazia e giustizia sociale sia la necessaria proposta da riaffermare e concretizzare nelle scelte politiche ed amministrative, alternativa agli estremismi ed agli inconcludenti slogan mediatici e demagogici. Per questo ho accettato l’incarico di Coordinatore di Forza Italia Giovani per la Provincia di Roma, ruolo che mi vedrà impegnato per formarne il nuovo direttivo ed avviarne l’attività nei Comuni della Provincia con l’auspicio di proporre valide idee e iniziative”.

L’incarico a Russo è stata una buona notizia per i vertici del partito di Guidonia. Il coordinatore comunale azzurro Maurizio Massini commenta: “Accolgo con gioia e soddisfazione la nomina di Michelangelo Russo alla guida del partito giovanile di Forza Italia nella provincia di Roma. Consapevole della sua capacità politica, di iniziativa e di spirito che già mi portarono a conferirgli la nomina a Vice Coordinatore oltre un anno fa, gli auguro di poter svolgere con determinazione e serenità questo nuovo incarico. I Giovani di Forza Italia non solo rappresentano la linfa vitale del partito ma sono il simbolo di una generazione che non si arrende al populismo e al politicamente corretto e cerca con serietà di proporre e costruire una nuova Italia che si basi su quei valori liberali e democratici che dal ‘94 ci hanno reso il grande partito che siamo. Sia ben chiaro che questo è soltanto un nuovo punto di partenza, una nuova fase di costruzione e l’impegno deve essere rinnovato sempre, con continua dedizione e voglia. Porgo un saluto e un ringraziamento a Pagliacci e Bestetti, vertici regionale e nazionale dei Giovani di Forza Italia. Un sincero grazie all’amico Alessandro Battilocchio che ci ha incoraggiato e supportato in questi mesi di difficile lavoro. Quanto fatto non e’ risultato vano”. Parole di incoraggiamento anche da Stefano Sassano, importante riferimento del partito nel territorio e non solo: “Esprimo la mia soddisfazione per il nuovo incarico affidato a Michelangelo Russo, sono sicuro che dimostrerà le sue capacità nel guidare il partito giovanile di Forza Italia nella provincia di Roma insieme a tutto il gruppo giovanile di Guidonia Montecelio”.