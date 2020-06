Lo aveva detto qualche giorno fa “Live da 1000 persone per ridare lavoro a chi non lo ha ed è fermo”. Una ripartenza che fa tanto bene alla musica dal vivo, in questa famigerata Fase 2 post Covid-19. Parliamo dell’amatissimo quanto raffinato cantautore Max Gazzè, primo tra gli artisti nel panorama big della musica italiana ad annunciare l’intenzione di riprendere i live e prendere parte alla programmazione dei concerti con un massimo di mille spettatori, come previsto dal Dpcm sicurezza. Di Max conosciamo tutto, la sua intensità di scrittura, il gusto ironico, i tour teatrali, la grande notorietà e l’amore ripagati dal pubblico e da chi ama la musica.

“Non poteva che essere Roma la città dove ricominciare a suonare!

Tre concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 2, il 3 e il 4 luglio 2020. Tre serate che so già saranno speciali, perchè finalmente saremo di nuovo insieme”.

Il cantautore aveva sostenuto e appoggiato l’iniziativa del suo promoter Francesco Barbaro (OTRlive), rinunciando ai grandi compensi per dare una mano ai lavoratori dello spettacolo e musica fermi: un enorme indotto fondamentale per i live quali musicisti, tecnici e tutte le maestranze lavorative.

L’annuncio del cantautore romano che partecipa all’iniziativa #ScendoInPalco



Arriva proprio oggi, dunque, l’ufficialità dei primi concerti estivi di Max Gazzè, previsti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, dal 2 al 4 luglioprossimi. La scaletta mescolerà i sui grandi successi ai brani più recenti e non mancheranno sorprese, in un viaggio nella trasversalità e condivisione, da sempre caratteristica fondamentale di Max.

La collaborazione con Carl Brave, amatissimo rapper, cantautore e produttore discografico con una grande anima di “Roma”

E non è tutto: la trasversalità di Max Gazzè si esprime in maniera completa, un duetto fresco fresco con Carl Brave (ricordiamo anche le recenti collaborazioni con Franco 126, Coez, Marracash, Francesca Michielin e Fabri Fibra) e i due confezionano “Posso”, brano che è balzato in vetta a tutte le classifiche in pochissimi giorni. Lontani (forse solo apparentemente) sia di generazione che musicalmente, Gazzè e Brave sono riusciti in un progetto artistico molto originale; Carl Brave “Sono fiero di aver lavorato con Max Gazzè, un artista che è e ha fatto la storia della musica italiana”. Le prevendite per Auditorium Parco della Musica sono disponibili su TicketOne dalle 16.00 di venerdì 5 giugno.

Alessandra Paparelli