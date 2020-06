La Superba ha i suoi giovani “sostenitori del patrimonio storico, artistico e naturale” cittadino. È arrivata alle battute conclusive la prima edizione del “Premio Francesco Bulgarini sulla storia di Tivoli”, riportato agli antichi splendori dopo 50 anni di stop grazie al contributo della Società Tiburtina di Storia e Arte, patrocinata dal Comune di Tivoli e inserita nelle celebrazioni del 3235°Natale di Tivoli, sospese a causa dell’emergenza Covid-19. I trenta vincitori si sono cimentati in un elaborato valutato da un comitato scientifico composto da Roberto Borgia, vice Presidente della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, Pietro Candido, segretario della Società, e Gianni Andrei, consocio e delegato della Famiglia Bulgarini. A partecipare diverse scuole del territorio, il Convitto Nazionale “A. di Savoia”, dell’I.C. Tivoli I, dell’I.C. Tivoli II e la Scuola Paritaria “Taddei” con il supporto di docenti e responsabili di progetto, per un totale di 15 classi. “Dispiace che proprio nell’anno del ritorno dello storico Premio Bulgarini sulla storia di Tivoli – che il Comune patrocina e che ha inserito nelle celebrazioni del 3235° Natale della città – ci si sia dovuti interrompere proprio nel momento più bello, quello gioioso della premiazione effettiva degli elaborati dei nostri studenti. Ma la promessa è, naturalmente, di ritrovarci al più presto e di festeggiare con la cerimonia festosa che i ragazzi premiati aspettano con emozione – commenta il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti -. È a loro che rivolgo, anche a nome di tutta l’Amministrazione, il mio augurio davvero sentito, esortandoli a mantenere sempre vivo l’interesse per la città, a indagare e studiare le radici storiche plurimillenarie, sociali e culturali di Tivoli, perché è da lì, dal passato, che si costruiscono il presente e il futuro di una comunità. Un messaggio di riconoscenza va anche ai docenti che, pur in un contesto reso difficile dall’epidemia e dal blocco delle attività e delle scuole, durante questa rinata edizione del premio Bulgarini hanno accompagnato i loro alunni nel percorso di studio della storia di Tivoli”.

L’elenco dei vincitori

Matilde Benedetta Viganò – Scuola Primaria bilingue “Taddei”, classe V (medaglia d’argento)

Matteo Giuliani – Scuola Primaria bilingue “Taddei”, classe V (medaglia di bronzo)

Eva Gemmo – Scuola Primaria del Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V A (medaglia d’argento)

Rocco Porcari – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V A (medaglia di bronzo)

Marta Pallante – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V B (medaglia d’argento)

Viola Acinapura – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V B (medaglia di bronzo)

Aurora Maschietti – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V C (medaglia d’argento)

Maria Luisa Pacifici – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V C (medaglia di bronzo)

Valerio Lupo Ubaldi – Scuola Primaria del Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V D (medaglia d’argento)

Maria Vittoria Vacca – Scuola Primaria Convitto Naz. “A. di Savoia”, classe V D (medaglia di bronzo)

Tommaso Tardelli – Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V A (medaglia d’argento)

Alessandro Mosetti – Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V A (medaglia di bronzo)

– Diletta De Filippis – Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V B (medaglia d’argento)

Diego Maria De Felice – Scuola Primaria “Don Nello Del Raso”, classe V B (medaglia di bronzo)

Isabella Braciola – Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V A (medaglia d’argento)

Dalila Felici- Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V A (medaglia di bronzo)

Domenico Riccio – Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V B (medaglia d’argento)

Ludovica D’Andrea- Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V B (medaglia di bronzo)

Lorenzo Campagna – Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C (medaglia d’argento)

Stella Tavella – Scuola Primaria “Sandro Pertini”, classe V C (medaglia di bronzo)

Francesco Tognazzi – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V A (medaglia d’argento)

Valerio Alessandria – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V A (medaglia di bronzo)

Isabella Manni – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V B (medaglia d’argento)

Camilla Giustiniani – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V B (medaglia di bronzo)

Niccolò Pericoli – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V C (medaglia d’argento)

Andrea Fiori – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V C (medaglia di bronzo)

Giulio Ricci – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V D (medaglia d’argento)

Alessio Mastroddi – Scuola Primaria “Igino Giordani”, classe V D (medaglia di bronzo)

Daniele Vecchi – Scuola Primaria “A. Baccelli” – Bivio S. Polo, classe V B (medaglia d’argento)

Diana Sibilia – Scuola Primaria “A. Baccelli” – Bivio S. Polo, classe V B (medaglia di bronzo).