Gli uomini della polizia locale di Palestrina, agli ordini del commissario coordinatore Marco Di Bartolomeo, hanno eseguito, all’alba di ieri e nell’ambito dell’operazione denominata “Ghost Driver”, una serie di perquisizioni in tre regioni del centro Italia e concentrate principalmente tra le province di Roma, Viterbo, Perugia e L’Aquila. Le attività di polizia giudiziaria, delegate dalla procura della Repubblica di Tivoli e svolte con il personale del commissariato di polizia di Tivoli, nascono da un’articolata attività investigativa proprio dal comando prenestino che partendo dall’esame di alcune licenze per l’esercizio del noleggio con conducente ha smascherato un’organizzazione criminale dedita al compimento di svariati delitti. Le persone coinvolte nel sodalizio sono ritenute responsabili, a vario titolo, dei delitti di falso in autorizzazioni amministrative, uso di atti falsi, usurpazione di funzione pubblica, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persona, simulazione di reato, truffa alle assicurazioni e detenzione di stupefacenti. Oltre 20 gli agenti impegnati nelle perquisizioni nel corso delle quali sono stati effettuati numerosi sequestri, tra cui modesti quantitativi di sostanze stupefacenti, ed assicurate ulteriori fonti di prova ora al vaglio degli inquirenti.