Riapre il Centro di Raccolta Comunale di Guidonia Montecelio a via Lago dei Tartari. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire previo appuntamento ed è consentito ai proprietari della Green Card. L’intestatario della card dovrà esibire un documento, indossare guanti e mascherine, attendere il proprio turno senza uscire dall’autovettura e rispettare la distanza interpersonale. Il conferimento, inoltre, dovrà essere effettuata soltanto da una persona. Per ulteriori informazioni:

Giorni ed orari di contatto dell’ecosportello al numero verde 800 916 139 o la numerazione dedicata solo per il Centro di Raccolta Comunale al numero 340 59 61 276

– Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00.

Giorni ed orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale

– Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

– Martedì Chiuso

– Giovedì, Sabato e Domenica, dalle ore 7.00 alle ore 13.00.