In occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente in cui si celebra la biodiversità, venerdì 5 giugno, si rinnova la collaborazione tra Bim Distribuzione, Romaeuropa e MYmovies per dare vita ad un nuovo appuntamento speciale online. Guest star e testimonial, uno dei musicisti più raffinati e noti del Mondo, il Maestro Ryuichi Sakamoto. Mai come quest’anno, infatti, parlare di biodiversità è inevitabile e doveroso. La pandemia globale con l’emergenza Covid-19 ci ha dimostrato come siamo legati indissolubilmente all’ambiente e alla grande ricchezza tra animali e vegetali e animali. Un tema caldo, dunque, che deve spingere tutti noi verso un maggior rispetto e una presa di coscienza (che ancora non è tale) per l’ambiente, unito a una migliore divulgazione scientifica anche tra le scuole e le famiglie.

L’evento

Alle ore 20.30 sulla piattaforma MYMOVIESLIVE verrà diffuso in streaming il film Ryuichi Sakamoto: Coda, diretto dal registaStephen Nomura Schible: un ritratto poetico del grande Maestro giapponese e premio Oscar Ryuichi Sakamoto del suo impegno nella difesa dell’ambiente prima e dopo il disastro di Fukushima. Autore, con la sua grande sensibilità, di atmosfere e affondi per le forze della natura: suoni, colori, voci. Il film del Maestro è anticipato da un talkmoderato condotto da Matteo Antonaci che vedrà protagonisti rappresentati della Fondazione Romaeuropa, Junko Terao (giornalista, editor di Asia e Pacifico per il magazine Internazionale), Federica Patti (curatrice della sezione Digitalive di Romaeuropa) e Giuseppe La Spada (artista multimediale, collaboratore di Sakamoto). Prima dello streaming, sarà inoltre lo stesso Ryuichi Sakamoto a salutare il pubblico in un videomessaggio inviato per l’occasione.

Romaeuropa Festival

Nato nel 1986, il Romaeuropa Festival presenta al pubblico il meglio della creazione artistica contemporanea e vanta un pubblico di appassionati e fedelissimi a cui si aggiungono ogni anno nuovi spettatori. Una offerta culturale all’insegna dello scambio, della condivisione e dell’intreccio, un festival partecipato, tra codici espressivi e scambi di culture. La 35ma edizione del Festival si svolgerà dal 23 settembre al 22 novembre per attraversare, ancora una volta, le geografie del nostro presente attraverso lo sguardo attento e sensibile dei più grandi artisti internazionali.

Per partecipare all’evento, basta collegarsi: https://www.mymovies.it/film/2017/ryuichi-sakamoto-coda/live/ prenotando uno dei posti disponibili nella sala web. Il tutto è gratuito.

Alessandra Paparelli