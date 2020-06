“Non solo grande sport internazionale, ma la Ryder Cup, il prestigioso evento golfistico che si terrà nel 2022, porta con se 50 milioni di euro in opere di viabilità, decoro urbano e infrastrutture. Da Guidonia a Tivoli, da Fonte Nuova a Mentana e Monterotondo, il grande quadrante a nord-est di Roma verrà rivitalizzato, ammodernato e valorizzato, permettendo una più agevole percorrenza e migliorando moltissimo la qualità della vita degli abitanti”. È il commento del capogruppo del Pd alla Regione Lazio, Marco Vincenzi. “Un ringraziamento va all’assessore Alessandri per aver ottenuto dai Ministeri delle Infrastrutture ed Economia queste importanti risorse che serviranno a realizzare un grande piano per migliorare l’accessibilità in questo territorio e permettere a tutti, non solo agli amanti del golf, di fruire delle tante bellezze paesaggistiche e archeologiche che vi si trovano”.