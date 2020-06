Il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell’Economia sbloccano i fondi da destinare alla realizzazione e manutenzione delle opere infrastrutturali e viarie connesse all’evento sportivo della Ryder Cup, la prestigiosa competizione golfistica che si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 presso il Marco Simone Golf Club a Guidonia Montecelio. Si parla di 50 milioni di euro che dovranno essere utilizzati nel triennio 2020-2022. Le risorse stanziate sono il risultato dell’intesa raggiunta con la Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore delle opere necessarie alla realizzazione della manifestazione sportiva. Tra gli interventi previsti, quello sulla nuova viabilità di raccordo con uno stanziamento di 7 milioni di euro e la messa in sicurezza delle rotatorie extraurbane e delle tratte viarie. Al raddoppio di via Marco Simone e di parte della Palombarese sono stati assegnati 13 milioni di euro. Questi lavori erano attesi da tempo nell’area del nordest romano e miglioreranno la viabilità nell’intero quadrante.

Il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre ha espresso la propria soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo.

“Grazie al ministro dei Trasporti Paola De Micheli e al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per aver investito 50 milioni di euro, grazie all’accordo con la Regione Lazio, per opere importanti legate a uno dei più importanti eventi sportivi del mondo come la Ryder Cup”. Questo il commento del senatore dem. “I cittadini dell’area di Guidonia Montecelio cosi come le imprese – aggiunge Astorre – avranno interventi sulla rete viaria per una migliore qualità e maggiore sicurezza delle strutture che poi saranno anche utili nella seconda parte del 2022 quando dalla fine di settembre al 4 ottobre l’Italia e l’area della sua Capitale saranno al centro del mondo grazie all’appuntamento internazionale che porterà campioni e appassionati di golf da tutto il mondo. Una grande calamita che darà forza al turismo e all’economia del Lazio”.

Emanuele Del Baglivo