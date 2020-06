Dei 50 milioni di euro stanziati dal Governo per la sostenere le infrastrutture in vista della Ryder Cup a Guidonia Montecelio nel 2022, la prima tranche di 20 milioni servirà per le rotatorie extraurbane e per il raddoppio di Via Marco Simone e Via Palombarese.

“Accolgo con soddisfazione lo sblocco dei fondi destinati alle opere infrastrutturali in vista della Ryder Cup 2022 con il Decreto Interministeriale di Ministero dei Trasporti e del Ministero dell’Economia. Un risultato raggiunto dopo un lungo percorso che ha visti coinvolti i diversi attori e ottenuto anche grazie al lavoro che ho proposto nella Commissione Trasporti della Regione Lazio in coordinamento con i vari livelli istituzionali. Lo stanziamento è frutto, infatti, di un’intesa tra il Governo e la Regione Lazio”, spiega Valerio Novelli, Consigliere Regionale M5S del Lazio in Commissione Trasporti.

“Attraverso una serie di audizioni in Commissione Trasporti degli enti coinvolti nei progetti – spiega Novelli- ho acceso un faro sulla viabilità dei territori interessati, area d’intervento prioritaria per poter risolvere le troppe criticità presenti e sostenere così l’impatto di un grande evento sportivo quale appunto la Ryder Cup. In particolare la prima tranche di 20 milioni di euro servirà per le rotatorie extraurbane e per il raddoppio di Via Marco Simone e Via Palombarese”.

“Continuerò a vigilare sullo sviluppo dei lavori previsti da questo finanziamento – conclude il Consigliere 5stelle – per dare risposte concrete e puntuali ai cittadini che aspettano da troppo tempo gli interventi previsti”.