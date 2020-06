Due uomini denunciati per trasporto illecito di rifiuti, un mezzo con un carico di più di due quintali di ferro sequestrato e diverse altre sanzioni per infrazioni al codice della strada. E’ il bilancio della mattinata di controlli che stamattina ha visto in campo su via della Selciatella gli agenti dei gruppi operativi della polizia municipale di Guidonia, comandati dal maggiore Salvatore Ungaro, e i carabinieri forestali della stazione di via Roma. Due quarantenni, un italiano e uno slavo, sono stati bloccati a bordo di un camioncino con un carico di ferraglia e parti di auto. Per entrambi è scattata la denuncia in quanto non iscritti al registro dei trasportatori e sprovvisti di qualsiasi documentazione, mentre per mezzo e materiale sono stati disposti i sigilli. Diversi altri gli automobilisti fermati e multati per la mancanza dei documenti richiesti. I controlli di stamattina si inseriscono in un programma che continuerà a vedere impegnata la polizia municipale in altri blitz in tutto il territorio, mirati sulle discariche abusive e sul trasporto di rifiuti fuori dalle regole. RedCro