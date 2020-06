Voto unanime favorevole nell’assise di ieri alla proposta di istituire a Guidonia Montecelio una commissione consiliare speciale sull’emergenza Covid 19 che sarà presieduta da un consigliere di minoranza.

“Abbiamo votato favorevolmente alla formazione di questa commissione proposta dall’opposizione – spiega il sindaco Michel Barbet – perché crediamo nel lavoro di cooperazione tra tutte le forze politiche nella gestione dell’emergenza Covid. Porteremo all’interno della Commissione il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, mettendoci anche a disposizione per proposte migliorative dello stesso”. Una gestione emergenziale e non programmata che ha visto il Comune di Guidonia Montecelio intervenire tempestivamente. “In questi tre mesi abbiamo approvato molti provvedimenti per venire incontro ai cittadini in difficoltà- continua il Prima Cittadino- prima dei fondi nazionali e regionali, abbiamo stanziato 30mila per l’acquisto dei pacchi alimentari per i cittadini meno abbienti; abbiamo allargato la platea dei buoni spesa, derivanti dai fondi dello Stato e della Regione Lazio, ai cassa integrati in deroga ed abbiamo sospeso il pagamento di tutti i tributi locali fino al prossimo 30 giugno. Devo dire che i servizi sociali hanno supportato egregiamente i cittadini in questa emergenza. Un lavoro importante svolto anche dagli uffici comunali che hanno garantito la loro presenza come l’anagrafe e lo stato civile ed a quelli che hanno lavorato in smart working permettendo la digitalizzazione della macchina amministrativa. Pensiamo, ad esempio, agli atti amministrativi dell’urbanistica come il Certificato di Destinazione Urbanistica ed il Permesso di Costruire che ora sono digitali”.

Un lavoro di sostegno economico che si è unito alle misure restrittive necessarie. “Diverse sono state, inoltre, le ordinanze che ho dovuto emettere per limitare le uscite e le possibilità di contagio tra i cittadini – sostiene ancora il sindaco – che ora sto rallentando progressivamente in un’ottica di ritorno graduale alla normalità. Prezioso in questo senso è stato il lavoro di controllo della Polizia Municipale che ringrazio ed il senso civico della gran parte dei nostri concittadini che hanno rispettato le regole a cui sono ugualmente grato”. Il tutto unito anche al lavoro della rete di volontariato su tutto il territorio nazionale.

“Non potremo mai dimenticare, inoltre, il contributo fondamentale dei volontari – conclude Barbet – come la Croce Rossa e la Protezione Civile che già in condizioni normali sono sempre efficienti e vicine alle esigenze del cittadino e che in questi mesi hanno moltiplicato i loro sforzi per supportare tutti. La cittadinanza attiva, la cooperazione ed il sostegno di tutti ci hanno permesso di superare la prima fase dell’emergenza, ora il lavoro proseguirà anche grazie al supporto che questa nuova commissione consiliare potrà fornire”.