In scena il consiglio comunale di Tivoli, lunedì 8 giugno alle 9, convocato in videoconferenza e trasmesso in streaming sul canale you tube del Comune. Tre proposte sono targate Lega e Amore per Tivoli. Si parte dalla mozione per contenere l’apertura di punti vendita cannabis light in prossimità di luoghi sensibili come istituti scolastici, asili. Ancora a firma leghista la mozione sulle problematiche relative al funzionamento della Consulta dei comitati di quartiere, della Consulta delle associazioni di promozione e delle associazioni sportive. E per ultimo, ma non per importanza – per carità – le iniziativa per il rinnovo del consiglio comunale del giovani. Il Pd insieme a Una Nuova Storia porta la mozione su “Verità per Giulio Regeni e per la liberazione di Patrick George Zaki”. L’amministrazione presenterà invece il Regolamento per l’esercizio dell’arte di strada. Basta sintonizzarsi.