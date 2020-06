Tra le polemiche politiche del consiglio comunale in corso a Guidonia Montecelio, è il civico del Biplano Mario Proietti a sollevare il caso che riguarda molti cittadini andati nel Palazzo in questi giorni senza trovare nessuno con cui parlare. “In tutta Italia hanno riaperto e solo qui a Guidonia è chiuso: cittadini, imprenditori, professionisti non sanno a chi rivolgersi per le semplici pratiche. Tutto fermo, è inconcepibile”.