Si scaldano gli animi nel consiglio via video a Guidonia, dopo le surroghe dei nuovi consiglieri di maggioranza e le dichiarazioni d’intenti del sindaco che promette massima compattezza della giunta, interviene il civico Mauro De Santis e fioccano attacchi. “Oltre al fallimento amministrativo qui siamo di fronte a quello politico e voi che fate? Venite qui come se niente fosse, senza alcuna discussione politica. Gli slogan non portano i voti, ma le soluzioni”. Nel mirino del civico di Guidonia Domani, Michel Barbet e la gestione cinque stelle. “In politica quando si fallisce, ci si dimette. Voi invece siete ossessionati dal potere”.