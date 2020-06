Nel corso delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il sindaco Piero Presutti e il presidente della sezione locale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali Antonio De Pari hanno comunicato che i centri anziani di Fonte Nuova riapriranno il 20 giugno, attenendosi con scrupolo alle regole per il distanziamento e la prevenzione del contagio. Per il Centro Anziani di Tor Lupara sarà una ripartenza particolare, la struttura di piazza Padre Pio nel corso del lockdown è stata bonificata dall’amianto e ora si appresta ad ospitare gli iscritti in piena sicurezza. “Credo che mai come in questi tre mesi tutti noi abbiamo sperimentato l’importanza di essere parte di una comunità sia a livello statale che regionale, ma anche nel nostro piccolo”, ha dichiarato il sindaco nel corso della cerimonia. Il primo cittadino ha mandato un messaggio anche a chi nel territorio di Fonte Nuova ha avuto la sfortuna di essere contagiato dal virus: “Volevo ricordare i nostri concittadini affetti da Covid, due di loro sono deceduti. Più della metà sono operatori sanitari, sono quelle persone che in prima linea hanno combattuto per tutti pagando un prezzo altissimo. A tutti loro va un nostro ringraziamento particolare”.

Emanuele Del Baglivo