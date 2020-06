Con un cambio di sfondo da cine star, da via Roma alle cave, sono le sette di sera quando Emanuele Di Silvio interviene nel consiglio comunale via video di Guidonia Montecelio che va in onda (è il caso di dire) da quattro ore. Tra surroghe, interrogazioni e ringraziamenti, il consigliere Pd si associa al sostegno verso chi si è impegnato nell’emergenza come volontario, maggioranza e opposizione. Ma finita la fase buia dell’emergenza sanitaria, Di Silvio non fa sconti al sindaco Michel Barbet sulle modalità di gestione della prima fase. Se sul sociale è stato fatto un buon lavoro, lo stesso non si può dire delle disinfestazioni e sulla comunicazione dei dati dei contagiati. “Abbiamo ingoiato bocconi amari noi dell’opposizione, abbiamo scelto di non fare polemica, abbiamo ridotto la nostra azione politica per dare supporto. Ma ora diciamo alcune cose. Avete fatto una disinfestazione ridicola, non avete ascoltato le richieste dei cittadini e nemmeno l’opposizione, tagliati fuori dai dati che lei invece conosceva”. Barbet replica come da copione. Ora il nodo sono le prospettive.