C’è un’atmosfera surreale colpa della videoconferenza, il consiglio comunale di Guidonia Montecelio si riunisce su Zoom come misura di sicurezza in tempi di pandemia. Una scelta che l’opposizione aveva contestato, chiedendo di riprendere l’attività di persona, ma la prima assise post emergenza si riunisce così, sugli schermi. Con tutte le stranezze del caso. Gli uccelli che cinguettano, chi si collega dall’auto e poi mette lo schermo finto dietro, altri dal salotto di casa. Simone Guglielmo si lamenta subito che i microfoni vengono spenti, “più che in un consiglio è un ritrovo di pasquetta, c’è chi fuma, chi ha gli occhiali da sole”. Come dargli torto. “Le istituzioni sono un esempio, ma a voi riesce difficile”. Ma il presidente Angelo Mortellaro dal canto suo, fa il possibile. C’è la doppia surroga, entrano Domenico Gigliotti e Cristian Falconi. Interviene Michel Barbet: “La maggioranza è decisa a andare avanti, siamo forti, la maggioranza è salda anche se ci sono stati degli sbagli”. Siamo all’antipasto.