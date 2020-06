“Governo e Regione Lazio continuano a dimenticarsi di programmare la ripresa di tutti i settori. Ad oggi non ci sono progetti validi che riguardano le scuole paritarie. Come Lega con una mozione abbiamo proposto 12 punti per il rilancio. E’ possibile riprendere le lezioni, garantire le esercitazioni in laboratorio e occuparsi di diminuire il divario digitale. E’ anche possibile agevolare attraverso contributi mirati l’operatività delle scuole a carattere ludico e di intrattenimento nei mesi estivi per garantire alle famiglie l’assistenza nel momento del ritorno al lavoro”. A voler approfondire il tema è la consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese. “Ci sono temi che il Presidente Nicola Zingaretti e l’assessore Claudio Di Berardino non affrontano da anni. Non dobbiamo tralasciare la formazione. Viene escluso agli allievi dai 16 anni che hanno terminato l’obbligo scolastico di iscriversi presso scuole private riconosciute ed accreditate ma che non hanno la macrotipologia Obbligo Formativo. E’ stato fatto ricorso al Tar del Lazio, per manifestare il dissenso delle scuole di formazione professionale, nel corso dell’anno 2015. Conseguentemente a queste difficoltà si è reso necessario ridurre il personale nelle scuole o interrompere rapporti di lavoro che proseguivano da anni. Si ritiene giusto che le strutture siano identificate ed equiparate come scuole paritarie e dar modo alle famiglie e agli allievi di scegliere se fare un percorso solo professionale o un percorso professionale con rilascio anche di diploma di scuola superiore. Riteniamo che debba essere aperto un tavolo serio per poter dibattere su questi punti e contribuire agli interessi dei cittadini, partecipare alla ripartenza economica del territorio con nuove assunzioni e di conseguenza gravare meno sulla Regione”.