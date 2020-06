di Alessandra Paparelli

Abbiamo intervistato Giuseppe Di Monte, in arte DI-MO, cantautore e musicista. Partiamo subito dal tuo nuovo lavoro “Mi dichiaro ufficialmente extraterrestre”: come è nato, a cosa ti sei ispirato e qual è il filo conduttore? Extraterrestre perchè non ti riconosci nel momento storico e sociale che stiamo vivendo? Cosa ti auguri per il tuo essere artista e per la musica in generale?

Il brano “Mi dichiaro ufficialmente extraterrestre” nasce dalla mia esigenza di dissociarmi completamente da un sistema di pensiero che vige tra “gli abitanti di questo pianeta” ossia dal rifiuto di doversi spesso snaturare per rispondere ad un modello collettivo in qualche maniera imposto dal sistema. Questo momento storico e sociale ci ha permesso di scendere nelle profondità di noi stessi e almeno, per quanto mi riguarda, mi ha dato la spinta di dichiarare l’esigenza di cui parlavo prima e che portavo dentro di me, da qui il titolo “mi dichiaro ufficialmente extraterrestre”.





Cosa ti auguri come artista e cosa auguri alla musica?

Come artista mi auguro di avere sempre la forza di scrivere quello che penso con linguaggio semplice affinchè arrivi in maniera diretta alle persone, cercando sempre di regalare emozioni. Per la musica in generale auguro un’inversione di tendenza; che torni la voglia di fare musica come si faceva nello scorso millennio, che le nuove generazioni si dedichino di più allo studio della musica ravvicinandosi agli strumenti musicali e non concentrandosi esclusivamente sull’immagine. Insomma auguro alla musica di ritrovare autenticità.

Come hai gestito la quarantena in casa?

Come accennavo, la quarantena è stata un periodo in parte destabilizzante ma mi ha permesso di pensare, di ricordare, di approfondire e di chiarire con me stesso pensieri e emozioni. Credo che abbiamo tutti avuto la possibilità di fermarci un attimo, non siamo abituati ad avere tanto tempo libero e l’introspezione l’ha fatta da padrona. Paradossalmente posso dire che la quarantena ha portato i suoi lati positivi per chi ha saputo vederli. Ho scritto testi e musiche e ho realizzato il video di “mi dichiaro ufficialmente extraterrestre” coinvolgendo persone in altre città italiane e dimostrando che anche a distanza si può creare unione e collaborazione.





Sei un cantautore, qual è l’ora migliore in cui riesci a scrivere e dove trai ispirazione?

Non c’è un giorno o un orario preciso per scrivere una canzone. Personalmente scrivo quello che ho vissuto e quello che vivo, quello che ho visto e quello che vedo. Scrivo quindi cose vere, reali, e credo che questo arrivi alla gente. Inoltre sono sempre stato dell’idea che una canzone o la sai scrivere o non la sai scrivere, che non ci sia scuola che possa insegnare come puoi fare, cosa invece diversa con uno strumento musicale.





Ripartenza, Fase 2 post emergenza Covid-19. La musica, così come tutto lo spettacolo, tra le varie categorie di lavoro, vive un momento di grande difficoltà ed emergenza: un tuo pensiero sul delicatissimo momento.

Credo che la musica già viveva un grande momento di difficoltà in quanto lo streaming aveva da tempo rovinato il mercato musicale. L’emergenza Covid-19 non ha fatto altro che peggiorare la situazione, estendendo maggiormente le difficoltà e coinvolgendo la sfera economica e organizzativa: ha bloccato tournée, esibizioni live, concerti, eventi, ecc. Penso che la ripartenza, a questo stadio della fase2, sia un’incognita per tutti.





Abbiamo letto sui social che hai lavorato a un tuo documentario “La forma del pensiero”. Di cosa si tratta, esattamente?

In questi giorni sto realizzando il documentario “La forma del pensiero” perché vorrei – attraverso le immagini – mostrare come un pensiero prenda forma e diventi canzone o come una canzone rispecchi la forma di un pensiero. Mostrare dunque il grande lavoro che c’è dietro all’album; è come vedere un back stage di un film. Non vorrei dire altro per non spegnere la curiosità.





L’Italia dei balconi, la Musica che unisce, musica e arte via streaming, eventi cancellati e sospesi, posticipati all’estate 2021. Cosa sta succedendo alla cultura e a noi “umani”? Post Coronavirus e ripartenza, ci faranno trovare pronti e diversi, oppure maggiormente aggressivi e distaccati? C’è speranza per l’umanità?

D’istinto mi verrebbe da rispondere semplicemente: “Mi dichiaro ufficialmente extraterrestre”. Comunque non credo che quest’esperienza possa dare uno spunto decisivo all’essere umano di cambiare o di migliorarsi, irreversibilmente. Anche se all’inizio assisteremo forse a miglioramenti nati da buoni propositi post profonda riflessione, credo che gli ingredienti come l’egoismo, l’invidia, la cattiveria e l’ipocrisia riemergeranno ben presto perché, a mio avviso, la natura umana è – purtroppo – fatta soprattutto di questo.