di Alessandra Paparelli

Tra i grandi eventi che saltano per emergenza Covid-19 e Fase 2, c’è anche l’attesissimo Rino Gaetano Day del 2 giungo che però si terrà ugualmente, anche se in forme diverse. La decima edizione infatti della manifestazione Rino Gaetano Day, organizzata dall’Associazione Rino Gaetano Onlus, per ricordare la scomparsa dell’indimenticato quanto geniale cantautore, non potrà svolgersi in piazza e verrà rimandato al 2021; questo nel rispetto del Decreto Legge n.22 del 16 maggio 2020 che prevede le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid.19.

Il 2 giugno prossimo saranno 39 gli anni dalla scomparsa del geniale cantautore e il 2 giugno 2020 sarà dunque un evento particolare: saranno pubblicati contenuti e tributi speciali per omaggiare la memoria dell’artista, direttamente sulla pagina Facebook Rino Gaetano Band. L’evento, tradizionalmente organizzato dalla famiglia Gaetano, vedrà quest’anno la partecipazione e presenza di un’attrice di cinema, teatro e tv molto brava e amata, Gaia Messerklinger (la ricordiamo in tv con Le 3 rose di Eva e Centovetrine, al cinema con Non è un paese per giovani, di Giovanni Veronesi e L’amore rubato di Irish Braschi) e del cantante musicista Andrea Satta voce dei Têtes de Bois, uno dei gruppi più originali e noti della scena musicale italiana. Inoltre l’evento sposa e supporta l’impegno con la Croce Rossa Italiana a cui sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, il progetto benefico che ha coinvolto più di cinquanta artisti big della musica italiana in una versione corale del celeberrimo brano di Rino “Ma il cielo è sempre più blu”, al quale ha partecipato il nipote Alessandro Gaetano, figlio di Anna sua sorella. Alessandro è ideatore e fondatore della Rino Gaetano Band Official, una delle voci e chitarrista della band.

Abbiamo voluto sentire le emozioni della famiglia Gaetano, a pochi giorni ormai dal grande evento e anche quelle dell’attrice Gaia Messerklinger, testimonial e ospite della serata. Anna Gaetano, una edizione particolare, questa 10ma edizione post emergenza Coronavirus e Fase 2, virtuale sulla pagina ufficiale FB. Quali sono i sentimenti e le emozioni che provi in un anno particolare e difficile come questo 2020?

Sapere di tutto un mondo in stand-by, quello dello spettacolo, ci mette in apprensione. Incrociamo le dita affinché possa tornare presto un po’ più di spensieratezza, soprattutto nelle regioni più colpite. Il rammarico di quanto recentemente accaduto non ferma il modo in cui viviamo l’anniversario del 2 giugno, giorno della scomparsa di mio fratello Rino. Da sempre preferiamo trascorrerlo in compagnia di chi lo ama e apprezza perché lui li ha cantati tutti, per tutti ed è per questo che ottiene sempre più ampio consenso. Tutto l’affetto provato per lui, ci abbraccia.

Alessandro Gaetano, quest’anno, come abbiamo detto, edizione in diretta via Facebook, il Rino Gaetano Day sposa la Croce Rossa Italiana, a cui sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, di cui abbiamo trattato in precedenza sul giornale, ricordiamo questo importante impegno.

Sicuramente il conforto e la speranza portano a una positività di cui c’è bisogno sia da parte di chi aiuta sia da parte di chi è aiutato. La musica ha questo potere, ha un impatto immediato. Quando ci è stato proposto il progetto di #italianallstars4life, non ci abbiamo pensato due volte: un brano di Rino che potesse supportare la Croce Rossa Italia? Magari!

Ho interpretato uno dei cori con la meravigliosa Irene Grandi, nome tra i 50 artisti che hanno reinciso il brano “Ma il cielo è sempre più blu”. Nel filmato, invece, indosso due oggetti appartenuti a mio zio: cappello ed ukulele. Il risultato è fenomenale se pensiamo alle modalità in cui è stato realizzato. Non c’è stata una sala registrazione e le telecamere dei cellulari sono entrate negli angoli di casa dei vari artisti. Rino adorerebbe un progetto simile sia perché era buono verso il prossimo, sia per la diversità di stili che ha coinvolto. Era molto aperto alle novità.

Alessandro, come state vivendo la preparazione a questo “particolare” Rino Gaetano Day? Non è un momento facile per il nostro Paese, in cui gli eventi sono annullati, spostati.

Coscienti della necessità del rispetto delle regole, poco che possa sembrare, ci auguriamo di aver escogitato una valida alternativa a quanti cercheranno un po’ di Rino il 2 giugno 2020. Abbiamo previsto nei prossimi giorni oltre 100 contenuti tra tributi, immagini e video speciali e non solo, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook Rino Gaetano Band.

Il materiale è stato scelto a seguito di un lungo lavoro di ricerca, complice la quarantena. Continuiamo a supportare la Croce Rossa Italiana durante questo raduno nazionale virtuale che è stato realizzato con lo stesso spirito di sempre.

Gaia Messerklinger, attrice teatro, cinema e serie tv. Quale emozione essere presente, testimonial, di una manifestazione di grandissimo affetto nazionale per l’indimenticato Rino Gaetano. Cosa porti di lui, quali brani hai amato e quale ritieni possa essere oggi ancora, il suo messaggio?

Per me è un grande onore partecipare a questa manifestazione soprattutto in un momento storico come questo. Mi chiedo spesso in questi giorni come avrebbe risposto Rino Gaetano al lockdown, al distanziamento sociale, a questi tempi così strani e credo che celebrare il Rino Gaetano Day nonostante tutto sia proprio la risposta: un bellissimo messaggio di energia, voglia di ripartire e guardare al futuro. Amo le sue canzoni fatte di semplicità e complessità allo stesso tempo e di simboli da decifrare, penso ad esempio ad Aida o a Sfiorivano le Viole, ma amo anche la sua capacità di emozionare: spesso prima dei provini, per concentrarmi e far emergere la mia emotività, ascolto A mano a mano. E’ un brano che mi spiazza ogni volta, non so spiegare il perché, mi fa venire letteralmente la pelle d’oca! Credo che la sua musica sia piena di messaggi, ma forse uno di quelli che sento di più è un messaggio di libertà espressiva forte. E’ libero il suo linguaggio, la sua voce, era libero e sincero il suo modo di esibirsi e di comunicare con il pubblico. Come artista mi sento di guardare e cercare di prendere esempio da questa sua dirompente libertà espressiva e comunicativa.