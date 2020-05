La strada è un fiume d’acqua, scene incredibili ma non nuove a via di Marco Simone, a Guidonia Montecelio. La pioggia battente di oggi ha causato infatti fortissimi disagi nel quartiere, la strada è scenario di allagamenti abitualmente purtroppo come hanno denunciato a più riprese i residenti. E il temporale di queste ore ha generato un fiume sulla via, con le auto rimaste bloccate. Protezione civile Nvg e vigili del fuoco sul posto. I pompieri hanno tirato fuori una donna che era rimasta intrappolata nell’auto.