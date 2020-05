L’auto su cui viaggiava ha cominciato a prendere fuoco quando era ancora in marcia, ma il conducente è riuscito a accostare e mettersi in salvo. Sotto i suoi occhi il mezzo è stato divorato dalle fiamme. È successo ieri, poco prima delle 17, su via Casal Bianco, in direzione Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria e lo svincolo dell’autostrada. Il fuoco si è esteso anche alla vicina boscaglia e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il tutto sotto il controllo stretto degli agenti del servizio di Sicurezza e infortunistica della polizia municipale di Guidonia, che hanno chiuso la corsia per 40 minuti. Per fortuna non si sono registrati feriti. RedCro