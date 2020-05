Giornata di disagi per il maltempo che ha causato allagamenti in diverse zone tra Guidonia Montecelio e Tivoli. La squadra della protezione civile Volontari Valle Aniene Associati diretta da Serena Di Paolo è intervenuta nel sottopasso di via dell’Albuccione, zona Borgo S.Spirito, insieme alla polizia locale di Tivoli. Verifiche in corso anche su via Dante.