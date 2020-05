Riparte con slancio l’attività del Museo Garibaldino di Mentana. Il MuGa riaprirà i battenti il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

“Riteniamo che la data della riapertura sia importante e simbolica perché il MuGa è il luogo della storia e della memoria”, comunicano dal museo. Per ovvi motivi non potrà essere tutto come prima dell’emergenza, pertanto le visite saranno consentite dal 2 giugno al 2 agosto solo su prenotazione telefonica (occorre chiamare almeno 48 ore prima). Stesso discorso per le visitate guidate. L’ossario non sarà visitabile per via delle dimensioni dell’ambiente che non permettono di mantenere un distanziamento interpersonale adeguato. Chi fosse interessato può consultare il sito ufficiale o contattare telefonicamente il museo ai numeri 0690969411, 0690969413, 3271229345. edb