di Alessandra Paparelli

Intervista a Giacomo Lariccia, talentuoso e raffinato cantautore romano del panorama indipendente, di istanza a Bruxelles ormai da tanti anni, festeggiando proprio quest’anno i suoi 20 anni di vita in questa città multiculturale. Numerose, notevoli e importanti le sue collaborazioni internazionali. Il suo concerto inizialmente previsto per il 30 aprile scorso a Roma, Auditorium Parco della Musica, è stato riportato al 20 marzo 2021, a causa delle misure di contenimento Covid-19 e decreto governativo, così come I concerti sempre in programma a marzo/aprile 2020 anche di Parigi e Belgio, tutti riprogrammati a marzo 2021. Questa è la situazione dei live, spettacoli e grandi eventi fermati e rimandati alla primavera/estate 2021. Si è parlato poco dell’emergenza Coronavirus in Belgio, le notizie che abbiamo avuto inizialmente effettivamente erano poche. Quando hanno deciso di prendere sul serio la pandemia, hanno ristretto successivamente scuole e luoghi di cultura, distanziamento sociale e misure di sicurezza forse con alcuni ritardi. Nonostante tutto, complessivamente, il numero di morti non è stato elevato. Abbiamo parlato con il cantautore naturalmente dei suoi ultimi lavori, Limiti (uscito l’8 maggio scorso, tema affrontato “la libertà”) e Mi tradirai, singolo uscito a gennaio 2020.

Giacomo, il Maestro Guccini nel brano L’avvelenata, scriveva nel testo “Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia”. Trovi ancora attuale, questa definizione? Si possono fare “rivoluzioni”, magari culturali? Si può dire ancora molto, scrivendo canzoni?

Guccini è un grande maestro della canzone d’autore italiana e le sue canzoni, soprattutto nell’aspetto militante, rispecchiano fedelmente il mondo in cui viveva. Io penso che oggi si possa dire ancora molto attraverso le canzoni ma ovviamente lo si deve fare in modo diverso, profondamente diverso da quello di Francesco Guccini. Personalmente, rivendico la parola “cantautore”, in un mondo in cui ciò che sembra andare per la maggiore è l’espressione “Indie”, ma cerco di esprimermi nel modo più consono ad una persona che vive nel 2020 in Europa. La canzone è un mezzo di comunicazione privilegiato perché permette alla parola con l’aiuto della musica di toccare il cuore di chi ascolta: quando scrivo sento di avere una grande responsabilità. Ma non lo faccio né per fare una rivoluzione né per comporre poesia. Probabilmente la cosa che mi interessa di più quando scrivo, compongo e registro, è di esprimere qualcosa che per me è importante e creare bellezza, diffondere bellezza intorno a me.

Come nasce la tua esigenza artistica? A quanti anni hai deciso che la musica sarebbe stata la tua professione?

A dir la verità sognavo di scrivere canzoni fin da molto giovane. Ho pochi ricordi nitidi dell’infanzia ma uno di questi è del momento in cui chiedevo a mio padre se davvero potevo sognare di diventare come Edoardo Bennato, che all’epoca era il mio mito assoluto. La vita poi mi ha portato su tantissime strade, non ultime le autostrade europee sulle quali ho viaggiato in autostop prima di fermarmi a Bruxelles. Vent’anni fa sono arrivato a Bruxelles per fare un’esperienza al Conservatorio: quella forse è stata la scelta decisiva che mi ha messo davvero in gioco e ancora oggi quando scrivo canzoni onoro il coraggio avuto vent’anni fa.

Hai scoperto l’uso della parola: quanto è importante per te la potenza della “parola”?

La parola è fondamentale anche oggi in un mondo in cui l’immagine e il video prendono il sopravvento. E la parola accompagnata alla musica è ancora più potente.

Racconti storie, percorri strade dei sogni, binari della memoria. Giochi con personaggi inventati. Qual è il filo conduttore dei tuoi testi e a chi ti rivolgi?

Ho iniziato a fare il cantautore raccontando storie sentite da bambino. Racconti di persone che hanno vissuto momenti storici importanti e che ne hanno subito le conseguenze senza però che la loro vita fosse raccontata. Mi sono preso il compito di riportare in canzone la loro storia, un lavoro che mi è piaciuto molto. Nel tempo, com’è ovvio che sia, ho cambiato anche tematiche e “Ricostruire”, il mio disco del 2017, ha un’impronta piuttosto introspettiva, racconto la fragilità. Oggi con “Limiti” parlo della libertà e dei limiti che incontriamo nella vita.

Cosa ti hanno lasciato le tue tante esperienze all’estero?

Probabilmente mi hanno fatto diventare meno provinciale. Bruxelles per questo è fantastica, una città dove incontri mille lingue e culture. Mi hanno insegnato ad apprezzare chi è diverso da me, chi è straniero essendomi trovato io stesso nella situazione di chi arriva e si sente un po’ perso.

Vogliamo chiudere con una frase dal brano “Limiti”, intensa e importante: È intelligente chi è capace di aspettare. Ed accettare Il mondo che ogni giorno ci circonda, non è realtà virtuale”. Uno spunto di riflessione non da poco.