Approvata dalla Regione Lazio la graduatoria dei beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione da destinare ai nuclei familiari in condizioni di necessità per il 2019, a Monterotondo ne beneficeranno 129 famiglie. L’importo complessivo erogato dall’ente regionale per il comune eretino è di circa 380 mila euro. Ogni famiglia potrà ricevere un massimo di 3.098 euro.



“Il contributo arriva al momento giusto”



L’emergenza Coronavirus ha complicato ulteriormente i piani delle famiglie che aspettavano con ansia questo contributo. Grazie all’imminente erogazione i cittadini in difficoltà potranno avere una boccata d’ossigeno, in più l’amministrazione avrà modo di allargare la platea. “Il contributo della Regione – dichiara il sindaco Riccardo Varone – arriva quanto mai opportuno. È chiaro infatti che l’emergenza sanitaria ha acuito i motivi di difficoltà economica di molte famiglie, che già prima dell’insorgere del Covid 19 faticavano a pagare l’affitto. I beneficiari riceveranno quindi un contributo più che mai utile, se non vitale, da quell’ammontare del fabbisogno comunale stimato in oltre 380mila euro e che ci consente di aiutare concretamente anche le famiglie che non rientrano nella graduatoria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.



“Nessun errore nella compilazione”



Tutti gli aventi diritto riceveranno il bonus per quel che riguarda il 2019, il prossimo obiettivo è il contributo per l’anno 2020 per il quale a Monterotondo si contano 850 richieste. “Importante sottolineare come nessuna delle domande presentate sia risultata incompleta – dichiara l’assessora al Bilancio, Patrimonio e Casa Antonella Pancaldi –, soprattutto grazie al grande lavoro svolto anche durante l’emergenza sanitaria dal Dipartimento Governo del Territorio, dall’Ufficio Servizio Patrimonio e Casa e dal Responsabile di Servizio e da tutto il suo personale, che ringrazio pubblicamente. Un impegno che ha contribuito a far sì che le domande risultassero perfettamente complete ed inviate entro il termine perentorio indicato dalla Regione Lazio ed essenziale per ricevere il contributo per intero per il pagamento degli affitti. In altre parole: tutti coloro che ne avevano diritto riceveranno il contributo e di questo non posso che essere molto soddisfatta, ora attendiamo a breve gli esiti del bando 2020, per il quale sono state presentate oltre 850 domande”.

Emanuele Del Baglivo