“Lo vedi? Arriva un’altra estate, lo so, non ci credevi più. Che è stato buio l’inverno, troppo duro, un inferno e così immobile la primavera” così Diodato vincitore del Festival di Sanremo 2020 prima della pandemia globale con il brano “Fai Rumore”, torna in radio e lo fa post quarantena con il singolo inedito “Un’altra estate”, in rotazione e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download per l’etichetta Carosello Records.

Un brano frizzante, consolatorio, dalle tonalità calde e di buon auspicio, con un nuovo orizzonte post Covid-19 “Perché in fondo noi a quell’orizzonte, ci crediamo ancora”.

Così ci dice il cantautore tarantino, amatissimo, “Ho aperto la mia finestra a Milano e ho sentito il profumo del mare. Sono gli scherzi che fa il desiderio di tornare a vivere”.

Reduce dunque non soltanto dal successo Sanremese di Fai rumore sul palco dell’Ariston, riproposta recentemente con un’esibizione molto intensa ed emozionante all’Arena di Verona su Rai Uno, rappresentando l’Italia, per la finalissima “Europe Shine a Light – Accendiamo La Musica” (che ha sostituito causa Covid l’Eurovision Song Contest Diodato) dopo la pubblicazione dell’album Che vita Meravigliosa – torna con questo nuovo progetto, uno spumeggiante singolo prodotto da Tommaso Colliva.

Ancora una grande soddisfazione per il cantautore, un 2020 sicuramente difficile per il nostro Paese, per la musica e lo spettacolo in generale ma che personalmente lo consacra nel firmamento dei big della canzone italiana, con la recente vittoria anche del David di Donatello 2020 per la migliore canzone originale “Che vita meravigliosa”, brano inserito nella colonna sonora del film “La dea fortuna”, regia di Ferzan Ozpetek.

Alessandra Paparelli