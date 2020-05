“E’ trap, bro”, disponibile già dal 22 maggio scorso. Parliamo di SquadDrone, talentuoso duo trap-rap composto da Valerio Ardillo e Valerio Vacca (in arte rispettivamente Falco e Reietto, fondatori del gruppo) della scena musicale indipendente unito dalla comune idea di far “volare la musica in alto come un Drone” e far vincere i propri ideali esattamente come una squadra. Li abbiamo intervistati per Dentro Magazine. I due Valerio si sono conosciuti una decina di anni fa, tra i banchi di scuola delle superiori, dove è nata una profonda amicizia, destinata successivamente a sfociare in creatività, un progetto artistico comune. “è Trap bro” è proprio il singolo che anticipa la pubblicazione del primo EP di SquadDrone: un brano molto originale che appartiene ai generi rap e trap, con qualche sfumatura indie molto apprezzata dai giovani e giovanissimi. Scritto Valerio Ardillo e Valerio Vacca, composto da Pierluigi Tucci, in arte MeisterBeats, il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso il DCM Recording Studio di Domy Castellano.

Come nasce il progetto SquadDrone? La scelta del nome è molto originale (leggo testuale sulla vostra pagina ufficiale “Far volare la musica in alto, come un drone).

Più che una nascita, quella dello SquadDrone è stata una “rinascita”, un flusso naturale che deriva dalle esperienze artistiche di entrambi. Sia Falco che io, infatti, abbiamo iniziato ad approcciarci al mondo della musica a 14 anni, con le nostre primissime canzoni e principalmente con progetti solisti. Poi la grande passione per la musica e per il mondo rap ci ha uniti più di quanto non lo fossimo già per la nostra amicizia e abbiamo sentito il bisogno di far coincidere a questa passione anche un’opportunità di lavoro. Si dice che se fai quello che ami, non lavorerai un solo giorno della tua vita. Il nome del gruppo, così come ogni aspetto del nostro progetto, è il risultato di scelte precise: “Squad” fa riferimento al team, perché la collaborazione e la fiducia reciproca sono tasselli fondamentali del progetto; “Drone” si lega invece alla nostra idea futuristica di “consegnare” la nostra musica in tempo reale direttamente nelle abitazioni dei nostri ascoltatori, cercando di allargare sempre più il bacino di persone che la apprezzano.

Parliamo del nuovo lavoro “è Trap bro”: il linguaggio trap/rap è un modo – secondo voi – per comunicare con i giovani e giovanissimi? Viene intercettato il loro modo di comunicare, approcciarsi agli altri ed esprimersi? Va dunque valorizzato, considerato meglio? Ho un figlio di 16 anni, so di cosa parliamo.

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i testi delle canzoni rap e trap non sono semplici accozzaglie di parole messe in rima come mero accompagnamento di una base musicale (tralasciando alcuni casi, chiaramente). Bisogna entrare nell’ottica che i testi di queste canzoni sono forme poetiche che seguono regole precise e che, come hai detto tu, rappresentano un vero e proprio linguaggio. Come ogni mezzo linguistico, quindi, anche il rap e il trap sono un mezzo di espressione, oggi principalmente utilizzato dai ragazzi giovani, ma bisogna per questo ignorarli? La quantità e profondità di argomenti che si possono affrontare non è direttamente proporzionale all’età della persona che li esprime, quindi un ragazzino di 16 anni può avere molto da dire, anche più di un adulto e vale sempre la pena ascoltare qualcuno che vuole comunicarci qualcosa prima di giudicare se quel qualcosa merita la nostra attenzione o meno.

Inevitabile parlare di emergenza Covid-19, quarantena e lockdown, Fase 2: la musica è in grande sofferenza, in particolare la musica emergente e indipendente, rispetto ovviamente ai big.

Ci vuole maggiore attenzione verso l’arte, la cultura.

Il comparto musica e i lavoratori dello spettacolo chiedono più attenzioni al Governo, fondi, sostegni. Gli eventi cancellati, i grandi eventi spostati all’estate 2021 e la musica indipendente, invece? Un vostro pensiero su questo difficile momento per il Paese e in particolare per la musica.

Condividiamo il pensiero secondo cui, purtroppo, in Italia tutte le forme d’arte non vengono ancora considerate anche forme di lavoro, il che le rende ingiustamente trascurabili in un momento come questo in cui ogni settore generatore di ricchezza si ritrova in uno stallo generalizzato. È questo il motivo principale per cui il comparto della musica e dello spettacolo è uno di quei settori che non rappresentano una priorità nel piano di ripartenza e di aiuti messi a punto dallo Stato, non tenendo in considerazione il fatto che una fetta consistente della popolazione italiana occupi posizioni lavorative legate proprio a questo settore. Se già non sono previsti piani a sostegno delle grandi aziende e di quegli artisti che chiamiamo “big”, non ci stupisce il fatto che la musica indipendente soffrirà ancora di più di questo “abbandono”. La potenziale attenzione ricevuta in questo periodo dal pubblico a causa, o forse grazie, al molto tempo a disposizione e ad una maggiore disponibilità verso le novità, speriamo comunque che non si annulli e che possa trasformarsi in un piccolo sostegno per artisti emergenti come noi nell’era post Covid-19.

Da dove arrivate e dove volete andare?

Come dice Coez in una delle sue canzoni, arriviamo da “la rabbia dei secondi”, dall’ultimo banco di una scuola ad indirizzo tecnico in cui il nostro estro artistico non riusciva a trovare espressione. Arriviamo da piccoli paesi che hanno iniziato a starci stretti per la tendenza a minimizzare il nostro sogno di voler fare della musica il nostro mestiere e per la nostra propensione all’avventura e a sentirci cittadini del mondo. Vogliamo andare laddove alla domanda “Che lavoro fai?” si possa liberamente rispondere “Il cantante”, senza che arrivi la seconda domanda di accompagnamento obbligatoria “E di mestiere vero cosa fai?”. Saremmo degli ipocriti se dicessimo che tra i nostri obiettivi non rientri quello di diventare famosi e avere un ritorno economico per ciò che facciamo. Tuttavia non saranno i milioni di euro a rendere lo Squad ciò che vogliamo che diventi, bensì i milioni di persone che speriamo ci ascoltino, ci seguano e riconoscano il nostro lavoro come arte e la nostra arte come lavoro.

Alessandra Paparelli