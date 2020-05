Ancora pochi giorni per iscriversi al “Premio Andrea Parodi”, l’unico contest in Europa dedicato alla world music; il bando scade il 31 maggio prossimo ed è dedicato all’indimenticato Andrea Parodi, ex voce dei Tazenda morto nell’ottobre 2006. Parodi, lo vogliamo ricordare, si era separato dai Tazenda e aveva scoperto di essere malato di tumore; della sua malattia non aveva fatto mai mistero, ne aveva parlato molto anche per una lotta simbolica verso gli altri malati, sia in numerose interviste che durante i suoi concerti. Fu premiato dalla critica al Festival di Sanremo 1991 per il bellissimo brano “Spunta la luna dal monte”, canzone che ricordiamo anche in coppia con un altro grandissimo e indimenticato artista, il cantautore Pierangelo Bertoli.

Il bando è aperto come sempre agli artisti di tutto il mondo perché la musica unisce e mai divide e l’iscrizione è gratuita. Per partecipare occorre inviare due brani, non strumentali, che siano identificativi di un intero progetto artistico che rientri nell’ambito della world music. I brani possono essere già stati pubblicati. Le finali della 13ma edizione, con la direzione artistica di Elena Ledda, sono programmate dall’8 al 10 ottobre, a Cagliari. La manifestazione è nata proprio per omaggiare Andrea Parodi, grande e sensibile artista passato dal pop d’autore con i Tazenda a un percorso solistico di grande valore e di rielaborazione delle radici, dei territori, grazie al quale è diventato un riferimento internazionale della world music, collaborando anche con artisti come Al Di Meola e Noa. I finalisti del contest dovranno eseguire un suo brano, scelto insieme all’organizzazione.

Le domande di iscrizione al Premio Andrea Parodi devono essere inviate entro il 31 maggio 2020, quindi ancora pochissimi giorni, tramite il format su www.fondazioneandreaparodi.it e fondazione.andreaparodi@gmail.com ). alepap.

Le domande dovranno poi contenere:

– 2 brani (2 file mp3, provini o registrazioni live o realizzazioni definitive, anche già pubblicate; indicare con quale dei due brani si intende gareggiare);

– testi ed eventuali traduzioni in italiano dei due brani;

– curriculum artistico del concorrente (singolo o gruppo);

Tra tutte le iscrizioni pervenute, una specifica Commissione artistica istituita dalla Fondazione stessa selezionerà, in maniera anonima, da otto a dodici finalisti che si esibiranno a Cagliari, ottobre prossimo, davanti a una Giuria Tecnica (formata da addetti ai lavori, autori, musicisti, poeti, scrittori e cantautori) e a una Giuria Critica (formata da giornalisti, carta stampa, radio e tv).