Le Ville tiburtine ripartono. La chiusura forzata a causa del lockdown è finita anche per uno dei giardini più belli del mondo. Il prossimo 27 maggio Villa D’Este sarà di nuovo visitabile, con l’augurio che lo stop forzato dei flussi turistici provenienti dall’estero non si faccia sentire troppo. Un nuovo inizio che chiaramente prevede delle regole ben precise: massimo 2 ore di permanenza tra giochi d’acqua e verde rigoglioso con qualche incentivo in più come l’iniziativa “Villae con voi”, che prevede uno sconto di 2 euro sul biglietto intero ordinario (costo 12 euro) dietro esibizione di scontrino fiscale di almeno 10 euro emesso da non più di 24 ore da esercizio convenzionato. C’è da dire che la direzione dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae ha lavorato in queste settimane di stop attraverso “la costruzione di nuove proposte e percorsi, rispettosi delle norme anti-contagio e capaci di offrire contenuti ed esperienze non dimidiate, per una fruizione lenta, ma profonda e consapevole”. Dalle potature stagionali alla cure fitosanitarie sono state molte le iniziative avviate. Per la riapertura di mercoledì è bene ricordare la mostra “Après le déluge: viaggio fra opere riemerse e misconosciute”, allestita nella duplice sede di Villa d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore che dà la possibilità di vedere oltre 40 reperti antichi recuperati dal Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, esposte per la prima volta.

Il sindaco Proietti: “Ripresa per l’intera comunità tiburtina”. Bruciati: “Villae hanno un ruolo etico e responsabile”

“Riaprono le bellezze di Tivoli. Le perle del patrimonio culturale di questa città e del suo territorio sono pronte per riprendere ad accogliere i turisti, i visitatori e tutti coloro che – dalle città, dai borghi e dalle regioni limitrofe e, presto, anche dal resto d’Italia – vorranno attingere alla fonte della bellezza -. Commenta il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti – Esprimo il più profondo augurio al Direttore delle Villae, Andrea Bruciati e anche a tutti i dipendenti, affinché questa riapertura, dopo tante settimane di quarantena, possa accompagnarsi a una ripresa più grande sia sotto un profilo sociale, sia da un punto di vista economico: la ripresa dell’intera comunità tiburtina che si onora di avere nel suo territorio monumenti così significativi per la storia dell’arte mondiale.” “Al di là dell’assoluta e imprescindibile valenza estetica – aggiunge il Direttore delle Villae Andrea Bruciati – vi è una ferma consapevolezza del nostro ruolo etico e della responsabilità che mettiamo in campo attraverso le attività dell’Istituto. Le nostre iniziative sono protese verso tutto ciò che riguarda la tutela della persona, la promozione dei valori sociali e culturali, nonché la valorizzazione di un territorio mirabile, rilevante e votato al benessere, che racchiude i due siti UNESCO di Villa Adriana e Villa d’Este. In questo senso si tratta di siti particolarmente adatti alle famiglie, alle visite fuori porta e a chiunque voglia scoprire o riscoprire luoghi aperti, con il verde declinato in ogni sfumatura e ricchi di tradizione e storia millenaria. Nelle Villae si può inoltre ritrovare una dimensione comune e condivisa in cui riconoscersi, si può recuperare nel patrimonio che fonda la nostra identità – prosegue – un nucleo della socialità negata dal coronavirus. Credo che i messaggi che l’arte e la bellezza possano trasmettere siano più che mai attuali e preziosi oggi che necessitiamo di una rinnovato equilibrio e densità esperienziale”.