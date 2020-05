Piero Presutti revoca la delega come responsabile per la Protezione Civile a Roberto Blasi. L’ex esponente dem non ci sta e accusa l’amministrazione di aver ostacolato le sue funzioni, soprattutto negli ultimi mesi di emergenza nei quali non ha potuto svolgere il suo lavoro di raccordo tra i volontari attivi a Fonte Nuova e il Comune.



Si rompe il rapporto tra il delegato e il sindaco



“Mi stavano facendo la guerra da mesi, non mi volevano far fare nulla – si sfoga l’ex delegato –. Cominciavo a sentirmi un peso”. Tuttavia, quel che si è rotto non è solo un accordo politico, ma un sodalizio che durava da tempo. Blasi e Presutti avevano militato per molti anni nello stesso partito, prima nella Margherita poi nel Pd. “Credevo ci fosse un rapporto di amicizia tra me e Presutti – continua Blasi –. Indiscutibilmente un ottimo tecnico, ma come sindaco non si può dire lo stesso. Avevo accettato questo incarico in virtù di questo legame che ci univa, senza percepire alcun tipo di compenso. A me da sempre piace stare in prima linea, in questo caso non è stato possibile”.



Protezione Civile a Santa Lucia



Contestualmente alla revoca del suo incarico da parte del sindaco, Blasi lancia un nuovo progetto. Insieme a Mirco Venditti presidente di Sos Onlus, associazione in fase di accreditamento presso la Regione Lazio come Protezione Civile, l’ex delegato vuole subito tornare ad occuparsi delle emergenze a Fonte Nuova.

“Abbiamo riattivato questa associazione con base a Santa Lucia, una frazione del nostro comune troppo spesso dimenticata – spiega Blasi –. Ripartiamo da qui, vediamo se anche in questo caso ci verrà negata dall’amministrazione la possibilità di dare una mano al territorio”.



Emanuele Del Baglivo