Torna a salire il numero dei contagi a Tivoli. Anche oggi si registra un nuovo caso positivo, si tratta del secondo in un paio di giorni, dati che portano il bilancio totale a quota 43 dall’inizio della pandemia. Un’impennata che preoccupa il sindaco, Giuseppe Proietti, che in un video messaggio avvisa i tiburtini che in questi giorni sono stati poco disciplinati, complice una pericolosa euforia che potrebbe portare a nuove restrizioni se la situazione non migliora. “Non voglio per ora mettere in rapporto questo nuovo inatteso aumento di casi positivi con le nuove aperture”, esordisce il primo cittadino riferendosi non tanto a quelle del 18 ma a quelle del 4 maggio i cui effetti potrebbero, il condizionale resta d’obbligo, già vedersi. A destare qualche perplessità l’eccessiva presenza di persone, soprattutto giovani, in giro in gruppo e senza mascherina di protezione e le segnalazioni arrivate dall’Associazione nazionale Carabinieri sulla situazione dei parchi, dove i giochi seppur chiusi con un nastro sono stati utilizzati rimuovendo le protezioni come alcuni attrezzi, tra l’altro senza guanti. “Facciamo in modo che le riaperture non debbano far risalire la curva dei nuovi casi di contagio che ci costringerebbe a ripristinare misure severe come nuove chiusure e comportamenti controllati ai quali nessuno vorrebbe tornare – conclude- . Le scene alle quali ho assistito anche a Tivoli incutono preoccupazione”.