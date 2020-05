Sono arrivati col furgone su via dell’Inviolata e in pochi secondi si sono disfatti di un cumulo di cassette di legno e plastica. Ma a “registrare” tutto c’erano le guardie ecologiche del Congeav a cui, durante i controlli in zona, non era sfuggito quel mezzo sospetto e lo avevano seguito e tenuto d’occhio. A bordo due uomini che hanno scaricato tutto in poche mosse e sono ripartiti a tutto gas. Dopo la segnalazione agli uomini dei carabinieri forestali di Guidonia sono scattati i controlli: il mezzo era riconducibile ad una ditta di bangladini. La denuncia è scattata per l’amministratore, un trentenne. Dovrà rispondere di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi da parte di una attività commerciale. RedCro