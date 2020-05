Scatta l’appello del sindaco Giuseppe Proietti alla responsabilità, dopo sei giorni, infatti, Tivoli segna un nuovo contagio di coronavirus. La paura che l’uscita dal lockdown non sia gestita bene vanificando i sacrifici di queste settimane, preoccupa il sindaco che rivolge un appello ai cittadini. “Ci rincuora da un lato vedere che il numero delle persone in quarantena si avvicina sempre di più allo zero, ma nello stesso tempo dobbiamo constatare che oggi, dopo diversi giorni di stabilità, torna invece a salire il numero dei positivi, seppur di una sola persona. Questo dimostra che il virus circola ancora e che l’epidemia è attiva, nonostante abbia rallentato la sua corsa proprio grazie al grande sforzo fatto da tutti noi cittadini. Ora occorre uno sforzo aggiuntivo per non vanificare la fatica del lungo lockdown”. Distanza di sicurezza, nessun assembramento e uso della mascherina.