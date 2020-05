Tutto pronto domani per la terza edizione del PA Social Day, la lunga maratona della comunicazione italiana che dalle 9 alle 19 attraverserà virtualmente tutto lo Stivale facendo tappa alle ore 11 a Roma. L’evento, di cui Dentro Magazine è media partner, coinvolgerà, come nel resto del Paese, comunicatori, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, manager ed enti pubblici, uniti virtualmente dalla passione per la comunicazione e informazione pubblica tra digitale, social, chat e intelligenza artificiale. Per l’iniziativa capitolina l’argomento scelto è senza dubbio di grande attualità, come si evince dal titolo scelto: “Comunicazione e informazione digitale: dalla riforma della legge 151 allo smart working. Come cambia il lavoro dei professionisti della comunicazione pubblica”. Si partirà con un focus a cura di Sergio Talamo (Direttore della Comunicazione di Formez PA) sulla riforma della legge 150/2000 che, grazie ad un tavolo di lavoro con il Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, sta per diventare “151” adeguandosi alle nuove esigenze della comunicazione pubblica e istituzionale. Temi che, verranno ripresi e approfonditi sotto diversi aspetti anche da Mario Morcellini (Presidenza della Conferenza di Scienze della Comunicazione e Commissario AgCom)- , Roberta Vinciguerra (Responsabile dell’ufficio comunicazione dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale), Gabriele Palamara (Social Media Manager MISE) ed Ernesto Belisario (Avvocato, curatore de La PA Digitale). Si susseguiranno anche i racconti su modalità e best practices della comunicazione messi in campo in questa emergenza sanitaria da Salute Lazio con Giulio Notturni (Consulente comunicazione Assessorato alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio) e dagli Uffici Stampa degli enti comunali e sovracomunali del Lazio con Giulia Agostinelli. “In questi mesi – dice Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social – abbiamo continuato a lavorare proponendo appuntamenti di divulgazione e formazione online grazie alle risorse messe a disposizione dai social e dalla nostra rete nazionale di professionisti, enti, imprese e allo stesso tempo stiamo supportando il lavoro delle fonti ufficiali per dare informazioni, comunicazione, servizi utili e di qualità ai cittadini. L’emergenza ha acceso i riflettori sul digitale e “sbloccato” il dibattito sullo smart working, sulle modalità e gli strumenti di lavoro, sulle nuove professionalità, sulla necessità di un coordinamento e di un’organizzazione diversa. Parleremo anche di questo con relatori, buone pratiche e racconti da tutto il Paese”.

La diretta sarà dalle 9 alle 19 su www.pasocial.info, su Facebook e YouTube di PA Social. Hashtag ufficiale: #pasocial