Con un’ordinanza firmata ieri dal sindaco Michel Barbet tornano a disposizione dei cittadini di Guidonia Montecelio altre 12 aree verdi, in tutto quindi da oggi sono 43 gli spazi riaperti. “Per le aree che verranno riaperte è obbligatorio il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno due metri per le attività sportive o motorie e di almeno un metro per ogni altra attività. Rimangono aperte tutte le aree per lo sgambamento cani, esterne con accesso indipendente dai giardini e parchi o interne con accesso dedicato”. L’ordinanza avrà validità fino al prossimo 2 giugno. “Questa ordinanza – spiega Barbet – come quella per le attività commerciali ed i mercati rionali, punta ad un graduale ritorno alla normalità. Sono sicuro che con l’impegno e la pazienza di tutti riusciremo a farcela”.

I parchi che sono di nuovo aperti