Arrendersi mai. La ripartenza tanto desiderata in questi mesi è arrivata e Tivoli si prepara con le nuove regole a dare vita ad una quotidianità tutta nuova, figlia dei mesi di isolamento forzato che ci auguriamo non tornino più. Tra le iniziative messe in campo a sostegno delle attività commerciali, le più colpite dalla sosta imposta dall’avanzata del coronavirus, c’è Tivoli Big Shop, una grande vetrina virtuale in cui i negozianti hanno potuto presentare le proprie attività e mostrare quello che da oggi può essere di nuovo acquistato direttamente in negozio. Una pagina Facebook che ha accolto un po’ tutti nell’ottica anche delle nuove modalità con cui le persone hanno imparato a comprare a causa dell’impossibilità di recarsi direttamente nel punto vendita, cosa sicuramente più difficile per i centri più piccoli dove l’abitudine all’acquisto virtuale è meno radicata. A promuovere l’iniziativa il consigliere leghista Vincenzo Tropiano: “Quando l’amica Cristiana Mormile mi ha proposto l’idea ho pensato che sarebbe stata una grande opportunità per le aziende del nostro territorio -. Racconta -. L’obiettivo era quello di creare una comunità nella quale mettere in condizione attività commerciali, pubblici esercizi, mondo delle professioni e artigiani, di presentare gratuitamente prodotti e servizi ai cittadini. Tivoli BIG SHOP quindi è un grande negozio dove si può trovare tutto! La cittadinanza sta rispondendo con entusiasmo perché i tiburtini, come non mai, sentono l’esigenza di far ripartire le nostre aziende in questo periodo”, aggiunge. L’esperienza social infatti non si chiuderà con la fine del lockdown ma continuerà nei prossimi mesi dove le idee non dovranno mancare. alc