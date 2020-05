Mascherine e sacchi, sabato una ventina di cittadini vicini al movimento civico Tivoli Progetto Comune hanno pulito il Parco di Villa Braschi. Coordinati dall’assessore al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti hanno sistemato l’area per renderla fruibile. “Molte persone vicine al nostro gruppo, vista la riapertura dei parchi pubblici a partire dal 18 maggio e visto l’amicizia che ci lega con Luisa Rombi Trinca del CIS che ha la sede all’interno del Parco e con Guglielmo Pistocchi, tra i più attivi, che presso la pista di pattinaggio della Villa organizza sempre eventi per la sua scuola, abbiamo deciso di spendere del nostro tempo per loro e per la città – ha commentato l’Assessore Cecchetti – Ringrazio tutti i presenti in particolare Paolo Cacurri di Asa Servizi e Francesco Girardi di Asa Spa per averci aiutato nelle operazioni di pulizia e smaltimento del verde”. Alle operazioni hanno partecipato anche l’Assessore all’Urbanistica Gianni Innocenti, il Presidente del Comitato di Quartiere Braschi Luciano Maso. Sul posto anche il sindaco Giuseppe Proietti che ha presenziato alle operazioni e ha ringraziato i presenti.