“L’emergenza sanitaria ha portato con sé numerose difficoltà e messo a dura prova tutti. Ha però anche acceso i riflettori sull’importanza e la necessità di un’informazione e comunicazione di qualità, sul ruolo fondamentale di chi ogni giorno lavora per offrire notizie corrette e concorre con serietà e professionalità alla battaglia contro la disinformazione. Per questo come Associazione PA Social esprimiamo massima solidarietà ai giornalisti dell’Ansa, che oggi tornano a lavoro dopo due giorni di sciopero, e di tutte le testate in difficoltà. Il ruolo del giornalismo e della comunicazione è oggi ancora più centrale, c’è bisogno di uno sforzo per garantire la piena operatività della redazione con un piano di rilancio e non di ridimensionamento, magari anche sfruttando al meglio le opportunità e le potenzialità del digitale”. Così Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, a nome dell’Associazione esprime solidarietà ai giornalisti dell’Ansa e delle testate giornalistiche in difficoltà.