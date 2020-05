Le Villae di Tivoli, istituto autonomo del MiBACT, sono in finale con i siti di Villa Adriana e Villa d’Este nell’ambito del contest virtuale sulla valorizzazione del patrimonio culturale regionale Il Lazio delle meraviglie a casa vostra. Il sondaggio è stato creato da Visit Lazio, pagina ufficiale del Turismo della Regione Lazio allo scopo di far conoscere le bellezze e le peculiarità del territorio e ha avuto un grande riscontro di pubblico, risvegliando l’attenzione sulla variegata offerta turistica e culturale del Lazio, dalle bellezze della Capitale ai luoghi del reatino, dalle necropoli etrusche alle isole pontine. I due siti di Tivoli erano in gara con località di grande pregio, sia naturalistico che culturale, e notevole visibilità, anche internazionale, ma hanno espresso le incredibili potenzialità del proprio patrimonio in sfide emozionanti e difficili, talora al cardiopalma, con decine di migliaia di voti confluiti sui siti stabilendo nuovi record di accesso al contest in ogni appuntamento. “Villa Adriana e Villa d’Este – dichiara il direttore delle Villae, Andrea Bruciati – sono siti unici, pieni di bellezza, luoghi di perfezione, frutto di una profonda armonia tra uomo e natura. Riconosciamo nel verde, negli spazi aperti e nel giardino storico un bene necessario e imprescindibile, volto anche al benessere psicofisico: in questi anni l’Istituto ha messo in atto un processo culturale di recupero e di reinterpretazione del paesaggio, che assume oggi, che siamo chiamati a riscoprire i valori del tempo e della prossimità, una notevole connotazione simbolica. Abbiamo vissuto questo contest con grande emozione e sentita partecipazione, consci del ruolo simbolico che rivestiamo rispetto al territorio e dell’impegno che ci attende quali attrattori culturali e promotori di bellezza”.