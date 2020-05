Un brano dedicato ai fans “Ci sarà”, è il nuovo singolo dei celeberrimi Dik Dik, accompagnato da un videoclip che anticipa l’uscita dell’album “Una vita d’avventura”. La storica band milanese dalla sognante creatività e beat italiano, annuncia l’uscita del nuovo album con il singolo in anteprima: una canzone volta a incoraggiare, dare forza e consolare quanti hanno sofferto – e soffrono ancora – le condizioni di isolamento e quarantena dovute all’emergenza Covid-19, in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese, che vede lo spettacolo e la musica, così come tutto il settore, in sofferenza. Fermi ancora i luoghi di cultura, concerti, cinema e teatri. La band ha deciso di realizzare un video ufficiale del brano Ci sarà con il contributo fotografico inviato proprio dai numerosissimi fans, in un contest su Facebook: parliamo di circa 2500 foto e filmati arrivati. E’ bastato un semplicissimo annuncio sul social al grande pubblico della band che in tantissimi hanno risposto. Il gruppo richiedeva due fotografie, una prima dell’emergenza Coronavirus, in tempo di pandemia, una immortalando la quarantena. Risultato? In sole 24 ore, oltre 100mila visualizzazioni, inequivocabile segnale di grande amore che lega i fans agli indimenticati e indimenticabili rappresentanti del beat.

Sull’onda del successo mondiale dei Beatles, arriva negli anni ’60 il beat italiano, una vera rivoluzione musicale

Un annuncio social che ha suscitato – dunque – subito entusiasmo, postato sulla pagina di un gruppo che ha segnato davvero un’epoca; movimenti culturali e musicali, ricerca e avanguardia, beat e cover italiane, boom economico, grandi movimenti artistici, storicamente e culturalmente un momento importante, anche dal punto di vista politico e sociale. Autori amatissimi di brani indimenticati e storici quali 1,2,3/Se rimani con me, L’Isola di Wight, Senza Luce e Sognando la California, animati dal grande e immutato spirito di veri sognatori, sono ancora nel cuore di chi li ha amati, ascoltati, di chi ascoltava il rumore quasi “sacro” di quella puntina sul giradischi e amava ascoltarne il fruscio. Era la fine degli anni ’50: tre compagni di scuola (Pietruccio Montalbetti, Erminio Salvaderi e Giancarlo Sbriziolo) fondano un piccolo complesso rock’n’roll noto come Dreamers (sognatori, appunto). Nel 1962, con l’ingresso di Mario Totaro e Sergio Panno, cambiano nome in Squali; nel 1965, con la firma Ricordi, nuovo e ultimo cambio di nome in Dik Dik, dall’originale quanto reale nome di una gazzella africana.

Una generazione giovane che va dai 20 ai 65 anni

Così il fondatore e musicista della band, Pietruccio Montalbetti a proposito del nuovo lavoro “Rifondare il nostro repertorio è un modo per rimanere carichi, vitali. Sentirsi arrivati, consolidati, spesso porta alla fine della creatività ed entusiasmo e quindi alla morte dell’artista; potersi ogni volta stupire davanti a un suono, è davvero tutto” e ancora “Le passioni, al centro di tutto”. Questo è ancora oggi il pubblico della storica band milanese, nell’abbraccio imprescindibile tra gli artisti e il loro pubblico. La musica, la buona musica, deve tornare al centro di tutto.