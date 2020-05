In calcio d’angolo giusto in tempo per portare il bilancio in consiglio comunale a Guidonia – la scadenza è fine luglio – è stato nominato il nuovo assessore alle Finanze, si tratta di Nicola Sciarra. Ragioniere commercialista, revisore contabile, consulente, assessore al bilancio a Genzano dal 2017 al 2018, è l’uomo incaricato da Michel Barbet per salvare la barca che naviga in acque super agitate. In molti guardano con scetticismo all’appuntamento del bilancio, pensando alla tenuta della maggioranza cinque stelle e ai problemi di conti che gravano sulle casse. Si va incontro ad altri tagli, in una pesante atmosfera politica. Per risollevarla si sta pensando a tutto, compresi cambi della guardia alla guida del gruppo: Giuliano Santoboni sarebbe pronto a lasciare in favore del giovane Matteo Castorino, già da tempo individuato come il suo successore politico. Tutti d’accordo? A quanto pare esiste anche un’altra opzione, quella di Laura Alessandrini che potrebbe anzi placare anche i dissidenti che, dal canto loro, continuano a tenere la maggioranza e Barbet, sul filo.