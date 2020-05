Ha avanzato al sindaco la richiesta di garantire l’apertura del cimitero anche di sabato e, di fronte alla risposta che durante il week end non c’era personale a disposizione per farlo, il consigliere di minoranza Vittorio Spagnoli (Riprendiamoci il Futuro) non ha avuto dubbi: “Allora ci sono io”. Detto, fatto. La prima cittadina, Martina Domenici, ha accolto la proposta e lo ha ringraziato. Così da questo sabato sarà possibile andare al cimitero comunale, riaperto con entrate scaglionate dopo l’emergenza ma finora con accesso consentito solo da lunedì al venerdì secondo un calendario comunque limitato. “Visto che negli altri comuni limitrofi i cimiteri sono aperti anche nel fine settimana – spiega il consigliere Vittorio Spagnoli, 41 anni, in forza al Ministero della Difesa – non vedevo per quale motivo qui da noi venisse aperto solo durante la settimana, così da non poter dare possibilità a chi lavora di andarci. Ho sollecitato questa problematica al sindaco, la quale mi ha risposto che durante il week end non c’era personale comunale a disposizione. Allora mi sono offerto io”. Il consigliere Spagnoli sa che le comunità più piccole come quella di Sant’Angelo Romano vivono di legami forti, anche con chi non c’è più. E, infatti, rendere possibile la visita ai propri cari al cimitero è un grande gesto di solidarietà con i propri compaesani.

Aperture di sabato. Così sabato 16 maggio dalle ore 9 alle 12 si troverà aperto il cancello di via Roma, quello principale, per accedere al cimitero monumentale. Mentre sabato 23 maggio, sempre dalle 9 alle 12, sarà possibile fare visita alla parte di sotto, cioè al secondo e terzo livello. “Ma – aggiunge Spagnoli – proporrò al sindaco che questa possibilità vada avanti finché non si possa tornare ad andare al cimitero liberamente e senza restrizioni”.

Il sindaco ringrazia. Il sindaco, Martina Domenici, ha ringraziato per il gesto di solidarietà all’intera comunità e ha spiegato le difficoltà che per il Comune rendono al momento impossibile l’apertura ordinaria di sabato: “A causa delle restrizioni imposte dallo stato di necessità decretato dal Governo siamo costretti in parte a mandare in ferie i dipendenti in caso di cumulo e in parte ad agevolare il lavoro agile, quindi lo smart working. Se teniamo conto che in tutto il Comune ha 17 dipendenti si capisce che in questo momento siamo in difficoltà. Tra l’altro l’apertura del cimitero deve per forza essere assistita da qualcuno che garantisca il rispetto dei limiti imposti a 15 ingressi per volta, per il contenimento del contagio”. RedCro