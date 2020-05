Il Comune di Mentana riapre l’area cani tra via Tirso e via Reno, da domani 15 maggio sarà di nuovo possibile l’accesso alla zona recintata seguendo alcune semplici regole. L’area rimarrà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20, per accedere sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti (o possedere un gel disinfettante per le mani). L’ingresso sarà limitato a una sola persona per volta e per un tempo massimo di 20 minuti. Le persone in attesa con il loro cane dovranno mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Resta l’obbligo di portare con sé gli appositi sacchetti igienici per raccogliere le deiezioni canine. edb