L’Italia riparte lunedì 18 maggio, restano come divieti solo gli spostamenti fuori regione e gli assembramenti. Niente più autocertificazione quindi, servirà solo per andare appunto al di là dei confini regionali, e si potranno andare a trovare anche gli amici. Cambia il nostro modo di vivere la quotidianità, niente assembramenti e distanza sociale con l’uso dei dispostivi di protezione sono gli strumenti principali con cui affrontare la convivenza con il coronavirus. Lunedì riaprono anche i negozi, in base alle linee guida stabilite dall’Inail con il comitato tecnico scientifico. Quindi distanza, sanificazione, entrate contingentate.