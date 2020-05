I Giovani Democratici di Guidonia, Tivoli, Fonte Nuova e Monterotondo rilanciano l’idea del cinema “drive-in” anche nei propri territori. Negli ultimi giorni, in diverse parti d’Italia, è stata paventata la possibilità di attuare questo “escamotage” per offrire un’opportunità di cultura e svago soprattutto ai più giovani e per rilanciare questo ambito dello spettacolo, al momento in grande difficoltà a causa delle restrizioni imposte dalla fase 2 per il contenimento del Covid-19.



Il progetto



All’interno di un’area drive-in è molto più semplice garantire il distanziamento sociale rispetto a una comune sala di proiezione. Le giovanili del Pd del nordest romano lo hanno compreso e hanno creato un questionario online aperto a tutti i cittadini delle quattro città e dei comuni limitrofi per avere un feedback dagli utenti e dagli appassionati di cinema del territorio. “Crediamo fermamente in questa iniziativa, vista la grave crisi che stiamo attraversando, siamo certi che questa opportunità possa dare ai nostri cittadini un po’ di svago e distrazione. Come Gd è già da diverso tempo che stiamo lavorando per mettere in campo nel nostro territorio un drive-in – dichiara Kevin Bernardini, segretario dei Gd Guidonia –. Il questionario è un’occasione per ascoltare tutta la cittadinanza, solamente attraverso un loro riscontro positivo proseguiremo i lavori per attuare il cinema all’aperto. Contemporaneamente all’impegno di diffusione del questionario, stiamo preparando una proposta concreta e fattibile da presentare successivamente alle amministrazioni comunali. L’idea è quella di organizzare l’evento in più piazze, per offrire un servizio più ampio sui nostri territori. Oltre a invitare tutti a condividere ed esprimere le loro preferenze a riguardo, chiediamo, a chiunque voglia collaborare, di contattarci, il contributo e il coinvolgimento di più realtà può solamente arricchire questo evento”.



Le reazioni di chi ha aderito



A Fonte Nuova il questionario ha avuto un alto numero di contatti nelle prime ore, un segnale che il tema è caldo. Inoltre, l’apertura di una serie di arene potrebbe anche servire come volano per l’economia locale, in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Questo ha spinto i Gd locali ad aderire con convinzione. “A seguito di questa pandemia e di questo virus, oltre all’emergenza sanitaria, stiamo attraversando una vera crisi economica, in ogni settore e in ogni attività, non fa eccezione il mondo dello spettacolo e del cinema – spiega Giovanni Cornelio, segretario Gd Fonte Nuova –. L’idea è partita dal circolo di Guidonia, ma l’abbiamo accolta subito positivamente. Il fatto di aver registrato più di 100 accessi a un’ora dal lancio del questionario, ci ha fatto capire quanto un cinema drive-in possa rappresentare una soluzione da tenere in considerazione anche a Fonte Nuova. Se questo riscontro verrà confermato, cercheremo subito di proporre il nostro progetto all’amministrazione comunale”. Anche a Tivoli c’è ottimismo, il drive-in è visto come un’opportunità di rilancio sia per il cinema, ma anche per recuperare aree del territorio tuttora inutilizzate. In più i Gd tiburtini pensano già a trovare una forma di coordinamento tra le rispettive amministrazioni comunali per poter dare vita a un progetto unico del nordest. “Una volta raccolti questi dati, se riceveremo un esito positivo ci muoveremo nel nostro comune, o tramite consiglio comunale (quando potrà ripartire) o con vie alternative per cercare di mettere le amministrazioni dei nostri comuni in accordo per organizzarlo insieme – afferma Marco Feri, segretario Gd Tivoli –. Personalmente credo in un esito positivo del questionario e mi auguro magari che questo drive-in possa essere una buona idea per rilanciare il cinema e per valorizzare magari zone del nostro territorio più periferiche e spesso abbandonate”. Anche Monterotondo ha dato il proprio appoggio a questa iniziativa, che risulta essere già un obiettivo dell’amministrazione eretina di centrosinistra. “Seguendo con attenzione le difficoltà che vive l’offerta culturale in questo momento, noi Gd Monterotondo ci uniamo alla proposta del circolo di Guidonia per portare il cinema drive-in anche nel nostro territorio – dichiara Angelo Casu, segretario Gd Monterotondo –. Confidiamo nel successo dell’iniziativa che rientra già negli intenti dell’amministrazione comunale di Monterotondo, sotto patrocinio della fondazione Icm e dell’assessorato alla Cultura”.

Emanuele Del Baglivo