È stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti una guardia particolare giurata di 37 anni, in arrivo dal reatino, che, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale predisposto dai carabinieri della stazione di Montelibretti sulla via Salaria, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. L’uomo ha ammesso di essere un consumatore abituale, circostanza incompatibile con la sua attività lavorativa. Per questo motivo, i carabinieri, oltre a segnalarlo quale assuntore all’ufficio territoriale del Governo di Rieti, hanno sequestrato in via cautelativa, l’arma in dotazione per il servizio di guardiania, inoltrando una comunicazione alle autorità competenti per rivalutare le condizioni richieste per il rilascio del porto d’armi e della licenza abilitativa all’esercizio della professione di guardia particolare giurata armata. RedCro