Arriva il test sierologico, la Regione Lazio approva con una determina le indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test mediante prelievo venoso e ricerca del virus SARS-CoV-2. Nel documento viene spiegata nel dettaglio la procedura che dovrà essere adottata dai pazienti, dai laboratori convenzionati e dai medici di famiglia per svolgere l’esame.



Come comportarsi



Il test sierologico sarà effettuato in regime privatistico, con oneri non a carico del Sistema Sanitario Regionale. In sostanza, chi verrà sottoposto all’esame dovrà pagarlo di tasca propria. Per accedervi i pazienti dovranno munirsi di prescrizione su ricetta bianca del medico curante e di tessera sanitaria, in questo modo potranno presentarsi presso una delle strutture autorizzate o accreditate. In caso di esito positivo, il paziente ha l’obbligo di informare il proprio medico di medicina generale che a quel punto provvederà a prescrivere il tampone. Inoltre, ogni soggetto risultato positivo dovrà da subito rispettare le norme legate al distanziamento sociale anche all’interno della propria abitazione. Entro 48 ore dalla prescrizione del medico e a partire dal giorno successivo, i pazienti positivi saranno obbligati a recarsi da soli con mezzi autonomi, presso una delle sedi “drive in” presenti sul territorio della propria Asl di residenza per sottoporsi al tampone, il cui costo è coperto dal Ssr.



Laboratori e drive-in dell’Asl Roma 5



Per quel che riguarda l’Asl Roma 5 sarà possibile sottoporsi al test sierologico presso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro, l’Ini Spa Villa Dante di Guidonia, l’Alliance Medical Diagnostics di Fonte Nuova, il Laboratorio Clinico Nomentano di Monterotondo, il Lifebrain di Guidonia, la Sanitas 2002 di Cave e lo studio del dott. Di Fraia a Colleferro. I pazienti risultati positivi, dopo aver ricevuto la prescrizione dematerializzata del medico curante, dovranno recarsi presso una delle due postazioni “drive in” predisposte dalla Asl (una a Colleferro in via degli Esplosivi e una al Centro Agroalimentare di Guidonia, aperte dal lunedì al venerdì 9.00-18.00 e il sabato 9.00-14.00) per effettuare il tampone.

Emanuele Del Baglivo