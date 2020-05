La comunità tiburtina, politici compresi, è da giorni impegnata nella caccia all’ultimo click valido per votare le bellezze tiburtine nel contest virtuale promosso da Visit Lazio. Un gioco carino, senza dubbio, che coniuga campanilismo, giusto e sacrosanto, alla volontà di dare una ulteriore vetrina alle bellezze della nostra Regione. Oggi a contendersi un posto in finale sono Villa Adriana e Civita di Bagnoregio e c’è tempo fino a domani alle 12 per portarsi a casa un posto nella sfida finale che potrebbe vedere la villa dell’imperatore Adriano contendersi la medaglia d’oro con la sorella amarantoblu, Villa D’Este nel caso in cui la dovesse spuntare contro le Isole Pontine (per gli appassionati lo start di questa seconda sfida parte domani, martedì 12 maggio, alle 12). Tutto bello, tutto interessante, se non fosse che alla questione ludica non si affianca quella strettamente operativa: in che modo si intende aiutare il turismo locale su cui peserà l’assenza di visitatori provenienti dall’estero? La domanda nasce spontanea e senza, almeno al momento, una risposta. Il premio virtuale infatti non basta ed è evidente che la vittoria conseguita sui social spesso non corrisponde alla realtà dei fatti. Ci siamo chiesti come sia possibile che il Colosseo, 7,5 milioni di visitatori nel 2019, monumento tra i più visitati al mondo, abbia potuto perdere contro la pur incantevole Civita? Una risposta c’è, potrebbe non piacere agli appassionati dei sondaggi da “quale verdura sei” a “quale personaggio dell’antichità vorresti essere”, ma chi amministra una Città come Tivoli se la dovrebbe porre. Intanto buon voto a tutti e che vinca la Superba. alc